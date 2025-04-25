В Кузбассе клиентка избила парикмахера

В Кемерове клиентка набросилась на своего парикмахера и избила ее

В Кемерове полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между парикмахером и ее клиенткой. Последняя напала на первую, избила ее и сломала палец. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу.

Инцидент произошел 18 апреля. После него 46-летняя местная жительница сразу обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, на нее набросилась 43-летняя женщина, которая ранее обслуживалась у нее. Стало ли причиной конфликта не устроившее ее качество оказанных услуг или что-то другое, в ведомстве не уточнили.

«Потерпевшая обратилась в больницу, где ей диагностировали ушибы и перелом пальца руки. Горожанке назначено проведение судебной медицинской экспертизы», — уточнили в МВД, добавив, что после ее результата будет принято решение в соответствии с законодательством.

До этого в Севастополе мужчина сломал парикмахеру руку за плохую стрижку жены.

Ранее в Тобольске недовольная результатом клиентка салона красоты избила сотрудницу.