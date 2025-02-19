В Севастополе мужчина сломал парикмахеру руку за плохую стрижку жены

В Севастополе мужчина сломал руку парикмахеру, которая неудачно постригла его жену, сообщили в полиции города.

Местный житель распивал дома спиртное, когда его супруга вернулась их парикмахерской и похвасталась новой прической. Однако 31-летний мужчина смену имиджа не оценил, потребовал у супруги адрес мастера, ставшего автором плохой, по его мнению, стрижки, и отправился выяснять отношения.

Недовольный посетитель с порога устроил скандал, а затем схватил 43-летнюю женщину-парикмахера за руку и вывернул ее. У потерпевшей обнаружили несколько переломов, которые относятся к телесным повреждениям средней тяжести.

Злоумышленника нашли и задержали, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее недовольная результатом клиентка избила сотрудницу салона красоты в Тобольске.