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Недовольная результатом клиентка избила сотрудницу салона красоты в Тобольске

В Тобольске клиентка избила сотрудницу салона красоты, требуя вернуть деньги
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Depositphotos

В Тобольске наказали местную жительницу, которая избила сотрудницу салона красоты. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В ноябре прошлого года 39-летняя Анастасия пришла вместе с матерью в один из городских салонов красоты, где ей оказали услугу, разочаровавшую результатом. Женщина потребовала возврата денег, но мастер объяснила, что все выполнила надлежащим образом. Позже она согласилась перевести клиентке на карту 30 процентов от стоимости оказанной услуги, но женщина отказалась.

Затем Анастасия оскорбила сотрудницу салона и несколько раз ударила ее по лицу и животу, хватала за волосы. На суде хулиганка вину не признала, но была наказана за нанесение побоев. Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ на срок 90 часов.

Ранее пассажирка не стала платить за багаж и напала на представительницу авиакомпании.

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