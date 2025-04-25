Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Ростовом молодые люди напали и ограбили пенсионера, которому помогали по хозяйству

На 66-летнего пенсионера из Ростовской области напали двое нанятых им помощников
close
Shutterstock

Двое юношей помогали пенсионеру по хозяйству и напали на него, получив деньги за работу. Об этом сообщает kp.ru.

Петр Федорович, 66-летний пенсионер из Ростовской области, с трудом передвигается по дому и живет один, но все равно старается поддерживать порядок в своем дворе. В этом году он решил спилить старое дерево и подыскал молодых людей, согласившихся на эту работу. 21-летний Алексей и 22-летний Борис вскоре справились с заданием и попросили у заказчика 10 тыс. рублей. Пожилой мужчина не стал спорить и даже передал телефон помощникам, чтобы те сами перевели себе расчет через мобильное приложение. Увидев, что на балансе у пенсионера осталось около 100 тысяч рублей, они решили его ограбить.

Особенно им приглянулась хозяйская винтовка, хранившаяся в сарае. На следующее утро молодые люди, один из которых уже был судим за грабеж, вернулись обратно, забрали оружие и проникли в дом, понадеявшись, что хозяин еще спит. Однако Петр Федорович проснулся и остановил их окриком. Один из злоумышленников выхватил пневматический пистолет, который взял с собой, и выстрелил, а затем отобрал у раненого пенсионера телефон.

В итоге грабители перевели себе все деньги мужчины, отложенные с пенсии, а пострадавший даже не стал вызывать полицию и скорую. Однако соцработница, которая несколько раз в неделю приходит к нему, увидела у подопечного огромный синяк и потребовала объяснить, что случилось. Выслушав рассказ пенсионера, женщина сама обратилась в полицию.

Подозреваемых в разбое задержали по горячим следам. Похищенные вещи, а также пневматический пистолет все еще оставались у них на руках. Сейчас Алексей и Борис находится под стражей.

Ранее двое грабителей едва не откусили мужчине нос и отобрали у него телефон и деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами