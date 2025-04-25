Под Ростовом молодые люди напали и ограбили пенсионера, которому помогали по хозяйству

Двое юношей помогали пенсионеру по хозяйству и напали на него, получив деньги за работу. Об этом сообщает kp.ru.

Петр Федорович, 66-летний пенсионер из Ростовской области, с трудом передвигается по дому и живет один, но все равно старается поддерживать порядок в своем дворе. В этом году он решил спилить старое дерево и подыскал молодых людей, согласившихся на эту работу. 21-летний Алексей и 22-летний Борис вскоре справились с заданием и попросили у заказчика 10 тыс. рублей. Пожилой мужчина не стал спорить и даже передал телефон помощникам, чтобы те сами перевели себе расчет через мобильное приложение. Увидев, что на балансе у пенсионера осталось около 100 тысяч рублей, они решили его ограбить.

Особенно им приглянулась хозяйская винтовка, хранившаяся в сарае. На следующее утро молодые люди, один из которых уже был судим за грабеж, вернулись обратно, забрали оружие и проникли в дом, понадеявшись, что хозяин еще спит. Однако Петр Федорович проснулся и остановил их окриком. Один из злоумышленников выхватил пневматический пистолет, который взял с собой, и выстрелил, а затем отобрал у раненого пенсионера телефон.

В итоге грабители перевели себе все деньги мужчины, отложенные с пенсии, а пострадавший даже не стал вызывать полицию и скорую. Однако соцработница, которая несколько раз в неделю приходит к нему, увидела у подопечного огромный синяк и потребовала объяснить, что случилось. Выслушав рассказ пенсионера, женщина сама обратилась в полицию.

Подозреваемых в разбое задержали по горячим следам. Похищенные вещи, а также пневматический пистолет все еще оставались у них на руках. Сейчас Алексей и Борис находится под стражей.

Ранее двое грабителей едва не откусили мужчине нос и отобрали у него телефон и деньги.