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Двое грабителей едва не откусили мужчине нос и отобрали у него телефон и деньги

Двое мужчин укусили прохожего за нос и ограбили на улице в Шотландии
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Freepik.com

Двое человек напали на британца посреди улицы, изувечили его, укусив за нос, и ограбили. Об этом сообщает шотландская газета Ayr Advertiser.

Все произошло 22 апреля прошлого года в городе Эр на юго-западе Шотландии. В тот день 25-летний Джек Родди и 29-летний Шеннон О'Нил напали на мужчину в районе Форт-стрит, вырвали из рук мобильный телефон и плюнули в него. Затем бандиты повалили пострадавшего на землю, придавили его своим весом и нанесли несколько ударов кулаками по голове и телу.

На этом нападавшие не остановились и укусили жертву за нос, что привело к постоянному обезображиванию лица. С места преступления Родди и О'Нил скрылись после того, как отобрали у пострадавшего мобильный телефон, куртку и наличные. Оба фигуранта не признали себя виновными, а адвокат Родди заявил, что его клиент действовал в целях самообороны. Какое наказание грозит грабителям, не уточняется.

Ранее в Петрозаводске отец и сын избили мужчину, ограбили его и увезли в неизвестном направлении.

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