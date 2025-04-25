Пивовар назвал причины роста цен на пиво в России

Пивовар Хавский: рост акцизного сбора привел к повышению цен на пиво в России

Рост акцизного сбора на пиво с 26 до 30 рублей за литр стал причиной повышения цен на продукцию в России. Об этом kp.ru рассказал член правления «Опоры России», руководитель рабочей группы экспертного совета Росалкогольтабакконтроля по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игорь Хавский.

При этом, по его словам, на фоне общего уровня инфляции подорожание не стало критичным. На стоимость пива также повлияло то, что в промышленности начали вводить поэкземплярную прослеживаемость, которая требует установки соответствующего оборудования и расширения складских площадей.

«Кроме того, на цены повлияла и транспортная составляющая. Часть сырья для пивоваренной продукции закупается за рубежом — например, хмель — в основном в Европе. Оборудование, запчасти, вспомогательные материалы — тоже импортные», — отметил Хавский.

К еще одному фактору повышения цены эксперт отнес рост расходов на зарплату.

Исследование оператора фискальных данных «Эвотор» до этого показало, что средняя стоимость пива в российской несетевой рознице в марте составила 165 рублей за литр, что на 15% больше, чем годом ранее.

Ранее врач назвал употребление пива самым быстрым путем к алкоголизму.