Няня оставила двухлетнюю подопечную без присмотра в парке и поплатилась

В Гонконге няню, оставившую двухлетнюю девочку одну в парке, отправили в тюрьму

В Гонконге суд вынес приговор гражданке Индонезии, которая, будучи няней ребенка, оставила свою подопечную одну в парке. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в июне 2024 года. 43-летняя женщина посреди рабочего дня отлучилась по своим делам из парка, где она гуляла с двухлетней девочкой. Ребенка нашли прохожие и передали его правоохранительным органам. При выяснении обстоятельств случившегося полицейские установили, что помощница была трудоустроена нелегально. 31-летняя местная жительница нашла няню через знакомого и периодически обращалась к ней за помощью, вознаграждая ее по ставке ниже рыночной.

Суд признал няню виновной в оставлении ребенка в опасности и нелегальном трудоустройстве, в общей сложности женщина получила 15 месяцев тюремного заключения.

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