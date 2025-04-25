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В Удмуртии мужчина больше месяца насиловал 13-летнюю дочь знакомой у нее дома

В Удмуртии мужчину осудили на 15 лет за изнасилование дочери знакомой
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Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор жителю Удмуртии, который надругался над 13-летней дочерью знакомой. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2023 года мужчина находился у своей знакомой, где насиловал ее ребенка. Помимо этого, он совершал в отношении девочки иные действия сексуального характера.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Пока что приговор в силу не вступил.

До этого в Петербурге бывший сотрудник УФСИН признался в изнасиловании падчерицы. По данным местных СМИ, мужчина насиловал ребенка возлюбленной в течение трех лет. В тот момент девочке было 12 лет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Отчим задержан.

Ранее в Дагестане двое мужчин похитили и изнасиловали девушку.

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