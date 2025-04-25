Турист и опытный пилот параплана упали на скалы в Турции и не выжили

Турист из Британии разбился в Турции во время полета на параплане

В Турции турист и пилот параплана упали на скалы во время полета в тандеме. Об этом пишет Daily Mail.

Днем 23 апреля 22-летний британец отправился в полет на параплане с 29-летним опытным пилотом. Они совершили тандемный прыжок с горы Бабадаг высотой 1981 метр в Фетхие. Однако вскоре после взлета у напарников порвался парашют, и они рухнули на скалы на крутом склоне горы.

Другие парапланеристы, находившиеся в этом районе, сообщили о крушении в экстренные службы. Но прибывшие на место спасатели обнаружили, что в катастрофе никто не выжил. Эвакуация тел потерпевших с опасного участка местности попала на видео.

После инцидента все полеты на парапланах на Бабадаге были временно приостановлены. Полиция начала расследование.

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