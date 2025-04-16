Турист сорвался с акведука в Испании при попытке сделать эффектное селфи

Британский турист упал со смотровой площадки в Испании и не выжил

Британский турист сорвался с высоты, пытаясь сделать селфи в популярном туристическом месте в Испании. Об этом пишет The Olive Press.

Несчастный случай произошел в субботу, 12 апреля, на древнеримском акведуке в городе Сеговия. Иностранец приехал туда на прошлой неделе с двумя спутниками.

В день трагедии 63-летний мужчина поднялся на смотровую площадку Постиго дель Консуэло, присел на край, не оборудованный ограждениями, и упал назад во время фотографирования.

На место происшествия выехали несколько бригад скорой помощи, однако медикам не удалось реанимировать пострадавшего.

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