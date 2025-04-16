Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турист сорвался с акведука в Испании при попытке сделать эффектное селфи

Британский турист упал со смотровой площадки в Испании и не выжил
close
Guo Qiuda/Xinhua/Global Look Press

Британский турист сорвался с высоты, пытаясь сделать селфи в популярном туристическом месте в Испании. Об этом пишет The Olive Press.

Несчастный случай произошел в субботу, 12 апреля, на древнеримском акведуке в городе Сеговия. Иностранец приехал туда на прошлой неделе с двумя спутниками.

В день трагедии 63-летний мужчина поднялся на смотровую площадку Постиго дель Консуэло, присел на край, не оборудованный ограждениями, и упал назад во время фотографирования.

На место происшествия выехали несколько бригад скорой помощи, однако медикам не удалось реанимировать пострадавшего.

Ранее в Екатеринбурге пенсионерка мыла окна и упала на крышу автомобиля с шестого этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами