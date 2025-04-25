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Неизвестный преследовал пятиклассниц в Новосибирске

Подозрительный мужчина преследовал двух школьниц в Новосибирске
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Telegram-канал Экстренный НСК

Неизвестный преследовал школьниц в Новосибирске и вынудил их спрятаться в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал «Экстренный НСК».

Накануне днем подружки играли на детской площадке на территории ЖК «Чистая Слобода», пока к ним не приблизился подозрительный незнакомец. Он сел на скамейку и стал наблюдать за школьницами, а когда те испугались и решили укрыться в ближайшем подъезде, последовал за ними.

Одна из девочек спряталась под лестницей, а вторая побежала на второй этаж и стала стучаться во все квартиры.

«Я со всех ног рвусь на второй этаж и вижу, что он за мной идет и смотрит на меня. Начинаю стучаться, меня впускают, я все это рассказываю, говорю — там моя подруга. Спасите ее. Меня начинает трясти, от нервов вырываются слезы» — рассказала девочка своей учительнице.

Когда на шум вышел житель дома, неизвестный предпочел покинуть подъезд. Родители пострадавших пока не обращались в полицию.

Ранее подросток из Кабардино-Балкарии заступился за сестру, которая жаловалась на домогательства одноклассника, и оказался в реанимации.

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