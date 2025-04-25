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«Диктант Победы» назвали возможностью почувствовать себя наследниками великой истории

Денис Пушилин: более 9 тысяч жителей ДНР примут участие в «Диктанте Победы»
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Telegram-канал Единая Россия. Официально

«Диктант Победы» дает возможность не только проверить свои знания, но и почувствовать себя наследниками великой истории России, заявил глава ДНР Денис Пушилин с площадки в Авдеевке.

Как отметил Пушилин, в прошлом году в диктанте приняли участие более 6,5 тыс. жителей ДНР, а в этом – не менее 9 тыс.

«Сегодня на площадках в республике собрались люди разных возрастов и профессий, чтобы своим участием в этой акции показать, насколько для всех нас важна историческая память», — заявил он.

Также председатель всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Диктант Победы» помогает осознать необходимость защищать Родину на любом историческом этапе.

«За 7 лет инициатива «Единой России» переросла рамки образовательного проекта, стала серьезным патриотическим движением. Память о подвиге народа, который сокрушил нацизм, хранят и в нашей стране, и далеко за ее пределами», — сказал он, открывая «Диктант Победы» в Музее Победы на Поклонной горе.

По словам Медведева, «говоря о Великой Победе, мы говорим о людях».

«Тех, кто уходил воевать и не жалел себя ради разгрома врага. И тех, кто трудился в тылу, не покладая рук. Поколение победителей делало это не ради наград, а ради мирного и благополучного будущего своих детей и внуков», — сказал он.

Напомним, «Единая Россия» проводит международную акцию «Диктант Победы» с 2019 года. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена специальной военной операции.

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