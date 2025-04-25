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Отец предложил дочери потрогать его гениталии «в образовательных целях» и попал под суд

В Сингапуре судят мужчину, который разрешил дочери потрогать его гениталии
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Depositphotos

Мужчина, разрешивший дочери трогать его гениталии, предстал перед судом в Сингапуре, передает CNA.

В 2016 году дочь мужчины, которой тогда было около шести лет, выразила любопытство относительно различий между мальчиками и девочками. Сначала отец никак не отреагировал на этот вопрос, но впоследствии уточнил, до сих пор ли ее интересует эта тема, а когда она кивнула, обнажился и предложил потрогать его интимные части. Девочка последовала его совету. Чуть позже мать ребенка узнала о случившемся от мужа и попросила его больше так не делать.

Оказавшись на скамье подсудимых, 40-летний мужчина заявил, что это было сделано в «образовательных целях», однако судья не поверила, расценив произошедшее между дочерью и отцом как акт сексуальной эксплуатации. Его признали виновным в совершении непристойного действия с ребенком, приговор мужчине вынесут 7 мая, какое наказание грозит ему за содеянное, не уточняется.

Ране в Ленобласти 15-летняя школьница призналась психологу, что на протяжении четырех лет ее насиловал отец.

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