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В Ленобласти школьница призналась психологу, что ее насиловал отец

В Ленобласти школьница обвинила отца в изнасиловании
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Shutterstock

В Волосовском районе Ленинградской области психолог сообщила в полицию о сексуальном насилии над 15-летней девочкой. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По предварительной информации, педагог-психолог центра социального обслуживания работала с 15-летней девочкой. Школьница призналась специалисту, что на протяжении четырех лет ее насиловал отец.

Первое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней мужчина совершил, когда ей было четыре года. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что житель Тульской области осужден в Воронеже за многолетнее сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей. В полицию на сожителя заявила мать пострадавшей. О произошедшем пострадавшая рассказала матери только в 2024 году, женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы. Обвиняемого задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Ленобласти подросток три месяца насиловал брата.

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