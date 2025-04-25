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Британец случайно купил в салоне автомобиль, который у него же и угнали

Daily Star: в Англии мужчина купил в салоне машину, которую у него угнали
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Мужчина из Англии случайно купил в салоне автомобиль, который у него же и угнали, пишет Daily Star.

Как рассказал 36-летний Эван Валентайн из Солихалла, его автомобиль Honda Civic R был угнан в феврале 2025 года. После нескольких недель бесплодных переговоров со страховой компанией и полицией мужчина решил самостоятельно найти замену своему любимому автомобилю. Его внимание привлекла идентичная модель: тот же цвет, марка, модификация и даже нестандартная выхлопная система. Единственным отличием был другой номерной знак.

При осмотре машины в гараже Валентайн не заметил подвоха. Позже он признал, что его желание поскорее обзавестись заменой могло повлиять на бдительность. В итоге Валентайн купил этот автомобиль, заплатив салону £20 тысяч. Однако по дороге домой он начал замечать странные детали: в багажнике лежал его колышек для палатки и искусственные рождественские елки, а в салоне сохранился знакомый запах разлитого год назад пива.

Решающим доказательством стала история спутниковой навигации, где сохранились адреса его дома, родителей и часто посещаемых мест. Кроме того, телефон автоматически подключился к автомобильной системе без необходимости повторной настройки.

Полиция, изучив машину, обнаружила следы подделки VIN-номера. Окончательно «личность» автомобиля подтвердилась, когда оригинальный ключ из брелока Эвана идеально подошел к замку. Дальнейшая компьютерная диагностика выявила настоящий идентификационный номер, совпадающий с угнанной Honda.

Расследование также выявило подозрительные детали: автомобиль сопровождали фальшивые счета из несуществующего автосервиса с вымышленными именами сотрудников. В настоящее время полиция продолжает поиски преступников, организовавших эту схему.

«Это был странный микс эмоций – от шока до облегчения, что машина вернулась», – поделился британец.

Ранее угонщик сам вызвал полицию, оказавшись в ловушке на месте преступления.

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