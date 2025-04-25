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СК подтвердил гибель генерал-лейтенанта Москалика при взрыве авто в Подмосковье

СК: при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
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Telegram-канал Осторожно, Москва

Следственный комитет России подтвердил, что при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«По факту взрыва автомобиля «Фольксваген Гольф» в районе дома 2 по улице Нестерова в городе Балашихе Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105, ст.222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ)», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ), которое содержало поражающие элементы. Следователи уже приступили к осмотру места происшествия, отметили в ведомстве.

Взрыв автомобиля произошел утром 25 апреля. В этот момент генерал проходил мимо припаркованной машины. Взрывной волной военнослужащего отбросило в сторону на несколько метров.

Москалик занимал должность замначальника главного оперативного управления Генштаба Минобороны России с 2021 года.

Ранее момент подрыва автомобиля в Балашихе попал на видео.

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