В Омске возбудили уголовные дела по факту отравления в школах

В Омске возбудили уголовные дела по факту отравления в двух школах

В Омске по факту отравления учеников и педагогов двух школ возбудили уголовные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбудили в Омске. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД, передает ТАСС.

«Возбуждены уголовные дела (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что госпитализация пострадавшим не понадобилась, угрозы их здоровью отсутствуют. По информации СУ СК России по Омской области. В ходе проверки школ удалось выявить факты ненадлежащего хранения продукции.

Накануне сообщалось, что с признаками отравления за медицинской помощью обратились 20 детей и 3 педагога школы №90 и около 15 детей из школы №8 города Омска.

До этого сообщалось, что в одной из школ Екатеринбурга ученикам понадобилась помощь медиков из-за острой кишечной инфекции.

Ранее в Ленобласти третьеклассник попал в реанимацию с отравлением алкоголем.