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В Екатеринбурге отравились более 40 учеников местной школы

В школе Екатеринбурга у 43 человек выявили кишечную инфекцию
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Shutterstock

В одной из школ Екатеринбурга ученикам понадобилась помощь медиков из-за острой кишечной инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

По данным специалистов, инцидент произошел в школе №178. С отравлением госпитализировали двоих детей.

«В настоящее время специалисты уточняют обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

Однако спустя некоторое время в администрации Екатеринбурга рассказали об увеличении количества отравившихся до 43 человек.

«Из двоих детей, которые обращались в больницу, один уже отправился домой», – поделились в администрации.

По словам родителей, в каждом классе острую кишечную инфекцию диагностировали не менее чем пяти детям.

Родители предполагают, что причиной массового отравления стал обед в школе. На обед школьники ели гречку с гуляшом, но соус показался детям «странным».
На данный момент в ситуации разбирается Роспотребнадзор.

Ранее в Турции 648 человек отравились шавермой.

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