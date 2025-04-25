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Госдума ускорит рассмотрение закона о повышении страховых выплат по вкладам

Госдума приоритетно обсудит рост лимита страховых выплат по сберсертификатам
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Госдума планирует рассмотреть в приоритетном порядке законопроект об увеличении страховых выплат по долгосрочным вкладам до 2,8 млн рублей. Инициатива, внесенная правительством, предполагает внесение изменений в закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба парламента.

Речь идет о безотзывных сберегательных сертификатах в рублях сроком более трех лет.

По словам Володина, документ станет завершающим в реализации законодательных мер, обозначенных в послании президента.

«Из 87 пунктов послания 77 уже исполнены, по 9 законопроекты приняты в первом чтении. Этот закон позволит до конца весенней сессии обеспечить стопроцентное выполнение задач», — подчеркнул спикер Думы.

По его словам, увеличение лимита страхового возмещения с 1,4 млн до 2,8 млн рублей повысит надежность долгосрочных финансовых инструментов.

«Для граждан, которые копят на образование детей, крупные покупки или другие цели, это станет гарантией сохранности сбережений и прибыли от выгодных ставок», — добавил он.

Володин направил законопроект в комитет по финансовому рынку для ускоренной проработки. Он отметил, что нововведения укрепят доверие к банковской системе и поддержат долгосрочное планирование граждан.

Ранее правительство одобрило удвоение страховых выплат по безотзывным вкладам.

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