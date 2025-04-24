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Правительство одобрило удвоение страховки по безотзывным вкладам

Кабмин одобрил повышение лимита страховки безотзывных сберсертификатов
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российское правительство утвердило изменения в законодательстве о гарантировании банковских вкладов. Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства финансов, предел страхового возмещения по безотзывным вкладам планируется увеличить – с 1,4 до 2,8 млн рублей.

Нововведение касается рублевых вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных на срок не менее трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов.

Отмечается, что страхование таких вкладов будет осуществляться независимо от стандартного страхования депозитов и не будет суммироваться с ним.

Министерство финансов подчеркивает, что досрочное изъятие средств с безотзывного вклада невозможно. Однако допускается его переуступка третьему лицу. По мнению ведомства, такие условия позволят банкам оптимизировать управление своей ликвидностью, что, в свою очередь, может привести к повышению процентных ставок по долгосрочным вкладам.

До этого ЦБ предложило увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 млн рублей с нынешних 1,4 млн.

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