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Мужчина потерял банковскую карту и стал богаче почти на 40 млн рублей

Житель США выиграл $480 тысяч после того, как вернул потерянную банковскую карту
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Maxim Zmeyev/Illustration/Reuters

В США мужчина стал богаче почти на полмиллиона долларов после того, как потерял банковскую карту. Об этом сообщает UPI.

Житель Мэрисвилля в штате Вашингтон вернулся домой после того, как заезжал за продуктами в магазин WinCo Foods, и обнаружил, что у него пропала дебетовая карта, которой он только что расплачивался. Мужчина вернулся в магазин и с облегчением обнаружил, что сотрудники нашли его карту и сохранили ее.

Американец решил, что ему сопутствует удача, и тут же решил купить несколько лотерейных билетов. Один из них оказался выигрышным и принес ему денежный приз в размере $480 тыс. (почти 40 млн рублей). Счастливчик рассказал, что собирается потратить часть приза на путешествия, о которых давно мечтал, — поездку в Японию и тур по восточному побережью США.

Ранее бездомный мужчина купил лотерейный билет и выиграл $1 млн.

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