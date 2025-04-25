Британец установил камеру для слежки за дикими животными и случайно снял ограбление

Британец установил камеру в своем дворе для наблюдения за дикими животными и случайно заснял грабителя, пишет Daily Mail.

Житель Лондона, установивший камеру для наблюдения за дикой природой, случайно снял человека в балаклаве, осматривающего территорию частного дома. На записи видно, как злоумышленник перелез через забор и начал осматривать сарай и другие постройки. По словам британца, это произошло всего через 20 минут после установки камеры, в то время как семья спокойно ужинала внутри дома.

«Мы ожидали увидеть на записи диких животных, но точно не вора в балаклаве. Особенно тревожно, что он появился так быстро после установки камеры и свободно перемещался по территории», — рассказал он.

Кроме того, хозяин камеры немедленно передал видеозапись в полицию. Офицеры в настоящее время изучают полученные материалы и занимаются поисками подозреваемого. Инцидент произошел в вечернее время, около 19 часов. Правоохранительные органы призывают жителей быть внимательными и сообщать о любых подозрительных личностях.

Ранее грабители напали на полицейских под прикрытием и были арестованы.