Преступники напали на полицейских под прикрытием и были арестованы

В Англии преступники хотели ограбить полицейских под прикрытием и были арестованы

Тайные агенты, чьи имена не разглашаются, изображали состоятельную пару, прогуливаясь в дизайнерской одежде и с роскошными аксессуарами. Их целью было вывести на себя грабителей, орудующих в центре Лондона. План сработал: 21-летний Якоб Харкет попытался сорвать с руки женщины-офицера копию часов Patek Philippe Rose Gold на Беркли-сквере.

Когда ее напарник в костюме попытался задержать преступника, тот бросился бежать, но двое его сообщников — 34-летний Мохаммед Наас и 31-летний Адель Мохамди — были схвачены полицией. Самого Харкета задержали чуть позже.

В суде Саутуарка Харкет признал вину, а Наас был признан виновным присяжными после трехдневного процесса. Еще двое подозреваемых — 37-летний Янис Амри и Адель Мохамди — были осуждены заочно, так как скрылись от правосудия.

Суд также изучил записи с камер, где видно, как преступники следили за «парой» от Беркли-сквера до Хейс-Мьюс. Наас пытался оправдаться, утверждая, что «просто оказался рядом», но данные его телефона доказали обратное.



«Борьба с уличной преступностью — наш приоритет. Мы активно используем как патрули, так и скрытые операции, чтобы не только задерживать, но и предотвращать грабежи»», — заявил представитель полиции.

Ранее мужчина провел 45 минут в ледяной воде озера, пытаясь скрыться от полиции.