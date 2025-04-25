Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина поймала серийного вора белья с помощью трусов своей матери

Тайка вычислила похитителя трусов, дважды воровавшего ее нижнее белье с веревки
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Таиланда, у которой прямо с бельевой веревки пропало нижнее белье, вычислила вора, одолжив трусы у своей матери. Об этом пишет Thaiger.

Первый инцидент произошел ночью 17 апреля в провинции Нонтхабури. Камера видеонаблюдения запечатлела мужчину, который оставил мотоцикл около дома 34-летней Канокван Шри, а затем проник на придомовую территорию, чтобы похитить ее белье, которое сушилось на веревках. На следующее утро хозяйка придумала план, как поймать преступника с поличным, однако решила не рисковать собственными трусиками.

Канокван одолжила трусы у своей 56-летней матери и повесила их на веревку в качестве приманки. Вор вернулся в ее двор 22 апреля, и на этот раз его четко засняла камера. Женщина вычислила, кто ворует белье, и сообщила об извращенце старосте деревни, попросив его вынести виновнику строгое предупреждение.

«Это тревожно и отвратительно. Я просто хочу, чтобы это прекратилось. Никто не должен беспокоиться о том, что их трусики исчезнут с веревки», — заявила тайка.

Ранее в Польше прохожие задержали вора, пока полицейские стояли в очереди за шаурмой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами