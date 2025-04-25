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Мизулина обвинила Украину в распространении инструкций по терактам среди детей

Мизулина: провокаторы с Украины рассылают инструкции по терактам среди детей
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Провокаторы с Украины распространяли среди детей инструкции по подготовке террористических актов. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в рамках XIV Форума безопасного интернета, передает РИА Новости.

«За последние два года, создавая различные ресурсы по нападению на школы, большая часть из которых, естественно, была фейковой, украинские провокаторы распространили невероятное количество материалов о том, как совершать террористические действия, как изготавливать взрывчатые вещества», — сказала глава организации.

Мизулина добавила, что подобные действия представляют серьезную опасность. По ее словам, последствия неизвестны и опасны.

В феврале Мизулина сообщила о случаях мошеннических атак на российских школьников, осуществляемых, предположительно, с территории Украины. По ее словам, злоумышленники звонят ученикам, представляясь завучами их учебных заведений, и под предлогом проверки успеваемости выманивают коды доступа к порталу «Госуслуги».

Ранее в США заявили, что украинских детей готовят к участию в боевых действиях.

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