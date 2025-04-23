Врач рассказала, как ухаживать за кожей лица весной

Весной кожа лица требует особого ухода, поскольку за зиму она теряет влагу. Об этом kp.ru рассказала к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог Института пластической хирургии и косметологии Наталья Индилова.

Так, прежде всего, она советует выполнить профессиональную чистку — механическую или ультразвуковую, а также использовать щадящие скрабы дома. По ее словам, это позволит избавиться от ороговевших частиц и выровнять кожу. Кроме того, важно увлажнять кожу с помощью уходовых средств с гиалуроновой кислотой. Еще один важный этап — защита кожи от воздействия солнца.

«Совсем скрыться от УФ-лучей, конечно, не получится, но избежать фотоповреждения можно с помощью защиты кожи средствами с SPF. Ими можно и нужно начинать пользоваться уже начиная с апреля. Тональный крем и базу под макияж тоже лучше выбирать с SPF-фильтрами не менее 30, в зависимости от фототипа кожи», — добавила Индилова.

Тренер-косметолог компании Geltek Никита Бачище до этого рассказал «Газете.Ru», что вернуть коже здоровый вид и сияние помогут наиболее щадящие и деликатные химические пилинги на основе энзимов.

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