Врач рассказал, как справиться с аллергией на фоне потепления

Людям, которые столкнулись с поллинозом (аллергией на пыльцу) на фоне потепления, прежде всего важно следить за погодой, чтобы помочь себе справиться с неприятными симптомами. Об этом kp.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Ведь сколько пыльцы содержится в воздухе, зависит не только от того, пылят ли сейчас деревья, но и от влажности. Когда сухо, тепло, есть ветерок — пыльцы будет очень много. Иногда в таких случаях даже пишут метеорологи: «экстремальное значение уровня пыльцы». Но едва начнутся дожди, дышать станет свободно. Аллергики в это время могут даже прогуляться по улице», — отметил врач.

В сухую и жаркую погоду он посоветовал постараться не выходить из помещений и закрывать окна. На улице стоит носить маску и очки, чтобы защитить слизистые от пыльцы. Болибок также призвал добавить к сеткам на окнах марлю или современный нетканый материал — спанбонд при проветривании квартиры, чтобы пыльца не попадала внутрь. По его словам, важно также не забывать принимать назначенные специалистом антигистаминные препараты.

Аллерголог-иммунолог «Клиники Фомина» Дарья Егоршина до этого рассказала «Газете.Ru», что аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) может полностью избавить от аллергии.

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