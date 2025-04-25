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Врач раскрыла, стоит ли пить ферментные препараты после переедания

Врач Сережина: при переедании не следует пить ферменты
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Depositphotos

Чтобы быстро прийти в себя после переедания, достаточно выпить воды и отправиться на прогулку. При этом не стоит использовать ферментные препараты, поскольку они делают желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) ленивым, отучая его вырабатывать собственные ферменты. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«На следующий день не голодайте, а сделайте рацион легче: зеленые овощи, нежирный творог, кефир, немного рыбы, печеные яблоки. Это поможет организму восстановиться без стресса. Главное — не превращать разгрузку в наказание и не пытаться «отработать» калории жесткими ограничениями», — отметила специалист.

Чтобы избежать переедания, она посоветовала не есть перед телевизором, держа в руках смартфон, и за рулем, поскольку при приеме пищи в автоматическом режиме человек пропускает момент, когда уже сыт. Важно есть медленно и осознанно, прислушиваясь к своему телу, подчеркнула Сережина.

Врач-генетик медико-генетического центра Genotek Анастасия Чеботарева до этого говорила, что некоторые люди могут переедать не из-за вредных привычек, а из-за особенного гена, который можно обезвредить.

По ее словам, мозг при такой мутации плохо распознает сигналы о сытости организма, поэтому человек съедает больше, чем нужно. Чтобы «ген обжорства» не включался, важно приучить себя к разумным порциям, есть без отвлечений и по расписанию.

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