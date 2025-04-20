Россиянам рассказали, как эффективно вернуться в форму к лету

С приходом тепла многие начинают приводить свое тело в порядок после холодных месяцев. К этому процессу нужно подходить постепенно и правильно, поскольку важно не только получить результат, но и надолго закрепить его. Катерина Лебедева, кандидат технических наук, старший технический специалист «Арнест ЮниРусь» в категории дезодоранты бренда Рексона рассказала «Газете.Ru», какие шаги помогут телу обрести желаемую форму.

«Правильное питание — базовый элемент, влияющий на состояние тела. Весной в рационе обязательно должны присутствовать свежие овощи и фрукты. А вот блюда, которые содержат много сахара, лучше исключить. Речь про быстрые углеводы, которые легко усваиваются организмом и, при недостаточном расходе энергии, могут откладываться в виде излишнего жира», — объяснила она.

Важно обратить внимание на то, какие макроэлементы есть в рационе — сколько белков, жиров и углеводов вы потребляете. Они обеспечивают организм энергией и помогают моделировать фигуру. Например, белки – основной строительный материал для мышц, получить который можно из мяса курицы, рыбы, яиц или бобовых. Жиры необходимы для нормального функционирования организма – их можно получить из авокадо, оливкового масла или жирной рыбы.

О главном источнике энергии – углеводах – тоже не следует забывать. Правда, отдать предпочтение желательно сложным углеводам, которые есть в овсянке, коричневом рисе или хлебе грубого помола.

«Для тех, кто не готов считать калории и отслеживать точное количество каждого продукта, можно использовать принцип тарелки — это подход к питанию, который помогает визуально контролировать размер порций и сбалансированность рациона. Суть метода заключается в разделении тарелки на несколько частей, каждая из которых заполняется определенными группами продуктов. Пример: половина — брокколи и морковь, четверть — куриная грудка, четверть — гречка», — отметила эксперт.

Метод предотвращает срывы и переедание. Чтобы избежать спонтанных перекусов или покупки ненужных продуктов, лучше планировать свое меню на неделю и придерживаться его в дальнейшем.

Весна — идеальное время для начала активных занятий не только в зале, но и на природе. Тренировки на улице полезны как для физического здоровья, так и для ментального. Свежий воздух стимулирует обмен веществ и ускоряет процесс сжигания жиров. Во время тренировки кровь обогащается кислородом, а весенний солнечный свет помогает восполнить запасы витамина D после зимнего периода и поднимает настроение.

«Первым делом следует определиться с видом нагрузки: бег, ходьба, велосипедные прогулки, занятия на площадках и т.д. В зависимости от выбора, нужно подобрать спортивную форму. Она должна быть дышащей, чтобы отводить влагу и обеспечивать терморегуляцию тела. Контролировать нагрузку поможет фитнес-браслет: он будет отслеживать различные виды физической активности, шаги, бег, плавание, велосипедную езду и мотивировать двигаться больше», — заметила специалист.

Важно не забывать и о гигиене. Правильный уход за телом и одеждой снизит риск возникновения раздражений или неприятных запахов. Например, спортивную форму следует стирать после каждого занятия, а использование антиперспирантов снизит выделение пота и сделает тренировку более комфортной.

«Выбирать лучше инновационные антиперспиранты со специальными микрокапсулами, которые высвобождают дополнительный аромат при движении. Их уникальная микротехнология надежно защищает в разных экстремальных ситуациях, в том числе и при физической активности. А чтобы в полной мере насладиться свежим воздухом на тренировке, можно выбрать средство без отдушки. Если у вас чувствительная кожа, выбирайте средства с гипоаллергенной формулой — это поможет избежать раздражений», — подчеркнула специалист.

Восстанавливайтесь после нагрузок. Не забывайте об отдыхе после тренировок. Это необходимо для того, чтобы мышцы могли восстановиться. В распорядок дня можно также добавить растяжку и массаж, которые позволят снизить мышечную боль и повысить гибкость. Не стоит забывать и о режиме сна. Он играет важную роль при восстановлении организма. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки. Такой режим улучшит самочувствие и повысит уровень энергии.

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