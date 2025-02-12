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Бойцу СВО вернули незаконно списанные средства после вмешательства прокуратуры

Прокуратура: в Ярославле со счета участника СВО незаконно списали деньги
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Ярославской области мать участника специальной военной операции заявила о незаконно списанных с его счета деньгах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, у бойца были долги за коммунальные услуги, из-за чего судебные приставы возбудили исполнительное производство. Пока россиянин был на передовой, с его счета списали более 44 тыс. рублей. Мать военнослужащего обратилась в правоохранительные органы и заявила о пропавших деньгах. Проверка прокуратуры показала, что деньги списали неправомерно, так как по закону, если должник участвует в СВО, то приставы должны были приостановить возбужденное против него исполнительное производство и не списывать долги. В итоге деньги вернули на счет военнослужащего, а главному судебному приставу региона внесли представление.

В декабре прошлого года в силу вступил закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для военнослужащих. Речь идет о призванных на военную службу по мобилизации или в качестве срочников, а также заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год и их супругах.

Ранее в Госдуме призвали ввести новую меру поддержки участников СВО.

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