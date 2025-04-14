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Ученые назвали гимнастику, снижающую боль в колене при остеоартрите

JAMA: йога эффективно укрепляет пораженный артритом коленный сустав
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gisele/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Международная группа ученых из Австралии и Китая впервые сравнила эффективность йоги и силовых упражнений для пациентов с остеоартритом коленного сустава. Результаты исследования опубликованы в научном журнале JAMA Network Open.

Остеоартрит коленного сустава поражает более 595 миллионов человек во всем мире.

В эксперименте задействовали 117 пациентов из Южной Тасмании. Участников разделили на группы йоги и силовых тренировок.

Как показали тесты, оба метода одинаково хорошо снимают боль и улучшают функцию суставов. Кроме того, физическая активность уменьшила симптомы депрессии в обеих группах.

«Йога может быть полноценной альтернативой традиционным силовым упражнениям, особенно для пациентов, которые ищут более щадящий подход», — отметили авторы исследования.

Исследование подтвердило, что йога заслуживает включения в клинические рекомендации по лечению остеоартрита. Врачи могут предлагать пациентам выбор между разными видами физической активности, что повышает приверженность к лечению.

Ранее врачи развеяли популярный миф об артрите.

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