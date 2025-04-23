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Стало известно, что ухудшает восстановление после операции по замене тазобедренного сустава

JOR: качество мышц влияет на восстановление после замены тазобедренного сустава
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Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

Хотя операция по замене тазобедренного сустава (тотальное эндопротезирование, ТЭП) значительно снижает боль и улучшает подвижность при артрозе, не все пациенты достигают полного восстановления. Международная команда ученых выяснила, что качество мышц до операции может играть ключевую роль в прогнозировании эффективности лечения. Работа опубликована в журнале Journal of Orthopaedic Research (JOR).

В рамках исследования 10 пациентов, готовящихся к эндопротезированию, прошли МРТ-обследование до операции. Те, у кого была выявлена низкая мышечная масса и повышенное содержание жировой ткани в мышцах, после операции демонстрировали худшие результаты в тестах на подвижность, чем пациенты с хорошим качеством мышц. При этом степень выраженности артроза по данным МРТ не коррелировала с функциональным восстановлением, что подчеркивает важность именно мышечного состояния, а не уровня дегенерации сустава.

«Наше исследование показывает, что качество мышц тазобедренной области — важный фактор восстановления после операции. Однако мышечная масса редко оценивается перед вмешательством, поскольку для этого требуется МРТ, которое не входит в стандартную предоперационную диагностику», — отметил автор работы Джинни Ф. Бейли из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Ученые планируют продолжить исследование, чтобы понять, как низкое качество мышц влияет на долгосрочные последствия операции, включая риск падений, хроническую слабость и ограничение подвижности. Эти данные могут в будущем привести к пересмотру подходов к предоперационной подготовке пациентов.

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