В Госдуме объяснили смысл изменения процедуры страхования от ЧС

В Госдуме рассмотрят законопроект об изменении механизма возмещения ущерба жилью россиян по системе добровольного страхования. В частности, им хотят дать право самим платить страховые взносы одновременно с оплатой услуг ЖКХ — либо отдельно, либо по общему платежу. Подобные меры необходимы, так как россияне сегодня не готовы массово заключать договоры страхования жилья на случай ЧС, заявил член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Такого рода страхование необходимо, потому что постоянно деньги из бюджета направляются на такого рода решения проблемной ситуации», — отметил депутат в эфире Общественной Службы Новостей.

По его словам, будет правильно, если государство займется страхованием школ, больниц и инфраструктуры. При этом с частным сектором и МКД есть проблемы, так как люди, в основном, не планируют такие расходы. В этом смысле решение проблемы упирается в готовность жителей массово пользоваться инструментом страхования, подчеркнул Федоров.

Сегодня же, по его мнению, россияне не готовы массово заключать договоры страхования жилья на случай ЧС. Государство в свою очередь готово частично компенсировать расходы жителей и с помощью дотационных выплат сделать тариф более доступным, заключил парламентарий.

Напомним, в России уже принят закон, который предоставляет властям регионов право самостоятельно разрабатывать программу страхования жителей на случай стихийных бедствий. Однако замдиректора департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов призвал заменить это право на обязанность, так как до сих пор, по его мнению, документ демонстрировал низкую эффективность. Так, поправки в закон вступили в силу в 2019 году, но с тех пор не было создано ни одной программы.

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