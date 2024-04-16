Эксперты рассказали, кому из россиян следует застраховать имущество на случай ЧП

Жителям регионов, которые попадают в число находящихся под угрозой наводнения в период паводков, следует застраховать свое имущество, считает эксперт по банкротству, юрист Дмитрий Кваша. Полученные от властей компенсации не покроют потери в случае чрезвычайной ситуации, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Жители пострадавших в этом году от наводнения регионов получат определенные компенсации, однако эти средства выделяют в рамках ограниченных бюджетов, отметил Кваша.

«Рассчитывать на то, что удастся взыскать что-то через суд, вообще не приходится: прецеденты таких дел были, и они все решались не в пользу истца», — подчеркнул он.

Ущерб, который в этом сезоне причин прорыв плотины в Орске и последующее наводнение, оценивается в сотни миллиардов рублей, напомнил эксперт. Чтобы не столкнуться с последствиями подобных происшествий, он порекомендовал заранее подумать о страховке.

«Многие компании предоставляют страховку от стихийных бедствий, таких как пожары и наводнения. Вот тогда уже можно рассчитывать на достойную компенсацию, которая покроет все потери», — отметил Кваша.

Также он порекомендовал пострадавшим от природной стихии взять кредитные каникулы при имеющихся обязательствах перед банком, либо запустить процедуру банкротства, чтобы списать долги.

Напомним, в Оренбургской области из-за наводнения эвакуировали 16,5 тыс. человек. Всех их поселили в пунктах временного размещения. Накануне Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в регион в третий с начала наводнения.

Россиянам ранее рассказали, как собрать «срывную сумку» на случай пожара или наводнения.