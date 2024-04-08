Регионы обяжут страховать жилье россиян на случай стихийных бедствий

В России уже принят закон, который предоставляет властям регионов право самостоятельно разрабатывать программу страхования жителей на случай стихийных бедствий. Однако это право следует заменить на обязанность, так как до сих пор документ показал низкую эффективность, заявил замдиректора департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов.

Поправки в закон, которые предоставляют регионам право на страхование жилья людей, вступили в силу в 2019 году. Однако с тех пор ни одной программы не создано, констатировал эксперт.

«Мы считаем, что необходимо заменить право на обязанность: нужно обязать регионы создавать, утверждать и реализовывать такие программы», — заявил он в беседе с НСН.

Программа страхования должна предусматривать возмещение ущерба, который нанесен жилым объектам на территории региона в результате природного катаклизма, пояснил специалист. Он напомнил про затопление, которое сегодня наблюдается во многих субъектах, подчеркнув, что сейчас механизм страхования помог бы жителям.

«Каждый год происходят масштабные чрезвычайные ситуации, а закон при этом не работает», — отметил Порватов.

Финансироваться программа страхования будет в том числе из регионального бюджета, однако сумма будет небольшой – доля региона составит от 0,1%, заключил эксперт.

Напомним, с затоплениями в этом сезоне столкнулись несколько российских регионов. Самая сложная ситуация складывается в Оренбургской области – там затоплено более 10 тыс. домов. Мэр Оренбурга призвал горожан эвакуироваться, самое важное – в трансляции «Газеты.Ru».

В МЧС ранее назвали дату затопления Курганской области и заявили об эвакуации жителей.