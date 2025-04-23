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Компания молодых людей избила юношу в подъезде дома в российском городе

В Братске компания избила юношу в подъезде многоквартирного дома

В Братске задержали подозреваемых в избиении юноши в подъезде. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Братска. Несколько молодых людей напали на юношу, нанеся ему телесные повреждения. О драке стало известно после публикации видео в соцсетях.

Сотрудникам полиции потребовалось менее двух часов, чтобы установить личности всех участников конфликта. Сейчас подозреваемые и пострадавший дают показания. Сам потерпевший в полицию не обращался — заявление о преступлении не поступало.

Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Следователи выясняют причины и обстоятельства конфликта.

До этого в Петербурге мужчина избил соседа по коммуналке в кровати, пока тот спал. К нападению злоумышленник привлек знакомого.

Ранее во Владивостоке подростки напали на водителя автобуса и распылили в него перцовый баллончик.

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