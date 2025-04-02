Россиянам назвали способ, который уменьшит вред газировок и энергетиков для зубов

Привычка пить газированные и энергетические напитки через трубочку поможет снизить их негативное влияние на зубы. Об этом kp.ru рассказала эксперт в области профилактической стоматологии Татьяна Братская.

По ее словам, это минимизирует контакт напитка с зубами и позволит снизить риск повреждения эмали. После употребления газировки или энергетика эксперт советует прополоскать рот водой, чтобы смыть остатки сахара и кислоты. Она также призвала не чистить зубы сразу после напитка, а также использовать фторсодержащую зубную пасту. Последняя поможет укрепить эмаль и защитить ее от воздействия кислот.

Помимо этого, Братская посоветовала регулярно посещать стоматолога.

«Помимо профессиональной гигиены и фторирования зубов, врач может назначить реминерализирующую терапию, которая поможет насытить зубы утраченными минералами», — заключила она.

Доктор медицинских наук, врач-стоматолог, профессор кафедры стоматологии, основатель и директор Стоматологического колледжа №1 Олесь Шевченко до этого рассказал «Газете.Ru», что регулярные стоматологические осмотры являются основой профилактической медицины. Систематическое наблюдение у стоматолога-гигиениста позволяет выявить факторы риска стоматологических заболеваний и начальные стадии кариеса, гингивита и других процессов до их перехода в осложненные или необратимые формы.

Ранее сообщалось, что мужчина потерял 14 зубов из-за своей работы.