Объявлен старт приема заявок на премию «Сделано в России — 2025»

Проект «Сноб» открыл прием заявок на премию «Сделано в России — 2025». Любой желающий может представить проект, реализованный не ранее октября 2024 года.
В этом году победители будут определены в 13 номинациях, среди которых музыка, кинематограф, театр, мода, рестораны, путешествия, наука, арт и городская среда.
Конкурсная программа проходит в несколько этапов: формирование лонг-листа, отбор номинантов экспертным советом для шорт-листа и открытое голосование.
Отправка заявки на премию не означает обязательную публикацию на сайте. Решение о номинации проекта остается за редакцией.
В 2025 году премия «Сделано в России» состоится уже в 14-й раз. Участники клуба, читатели сайта, эксперты и редакция снова выберут лучшие проекты, придуманные и реализованные россиянами.
В прошлом году среди победителей оказались сериал «Трасса», хоррор Светланы Тюльбашевой «Лес», а также выставка «Журнал красивой жизни».
Ранее в России стартовал прием заявок на конкурс для самозанятых.