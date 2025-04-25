Объявлен старт приема заявок на премию «Сделано в России — 2025»

Проект Сноб объявил прием заявок на премию Сделано в России — 2025

Проект «Сноб» открыл прием заявок на премию «Сделано в России — 2025». Любой желающий может представить проект, реализованный не ранее октября 2024 года.

В этом году победители будут определены в 13 номинациях, среди которых музыка, кинематограф, театр, мода, рестораны, путешествия, наука, арт и городская среда.

Конкурсная программа проходит в несколько этапов: формирование лонг-листа, отбор номинантов экспертным советом для шорт-листа и открытое голосование.

Отправка заявки на премию не означает обязательную публикацию на сайте. Решение о номинации проекта остается за редакцией.

В 2025 году премия «Сделано в России» состоится уже в 14-й раз. Участники клуба, читатели сайта, эксперты и редакция снова выберут лучшие проекты, придуманные и реализованные россиянами.

В прошлом году среди победителей оказались сериал «Трасса», хоррор Светланы Тюльбашевой «Лес», а также выставка «Журнал красивой жизни».

Ранее в России стартовал прием заявок на конкурс для самозанятых.