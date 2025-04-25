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Пенсионер из Ингушетии остался в живых после двух выстрелов в голову

В Ингушетии 71-летний мужчина получил два огнестрельных ранения и выжил
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В голову пенсионера дважды стреляли в Ингушетии, сообщает республиканское управление СК России.

Все произошло ночью 24 апреля в подъезде одного из домов на улице Осканова в Карабулаке. Неизвестный произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в 71-летнего местного жителя и скрылся, решив, что жертва получила несовместимые с жизнью ранения.

Однако пострадавший выжил и был госпитализирован в больницу города Назрань. У него диагностировали касательное ранение теменной области головы и проникающее ранение шеи. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено дело о покушении на жизнь человека. Личность стрелка устанавливают.

Ранее на Камчатке пожилой охотник стрелял в утку и случайно попал в грудь своему зятю.

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