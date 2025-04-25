Стало известно, почему женский иммунитет опаснее мужского

Женщины, в отличие от мужчин, имеют иммунитет «двойной мощности», который может быть связан с рисками для их здоровья. Об этом kp.ru рассказала заведующая лабораторией развития эндокринной системы НИИ морфологии человека им. академика А.П. Авцына РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, доктор медицинских наук Наталья Яглова.

«Многие гены, которые отвечают за иммунный ответ, находятся в Х-хромосоме. У женщин, как известно, таких хромосом две (ХХ), а у мужчин одна. Поэтому в женском организме содержится двойной набор «иммунных» генов. Из-за этого сами по себе иммунные реакции более бурные, ярко выраженные», — пояснила эксперт.

По ее словам, женский иммунитет позволяет быстрее справляться с инфекциями, однако может усиливать воспалительные процессы. Кроме того, на фоне чрезмерной реакции в их организме может возникнуть сбой. В этом случае иммунитет начнет атаковать собственные клетки и ткани организма, предупредила Яглова. Из-за таких особенностей женщины рискуют столкнуться с аутоиммунными болезнями, например, ревматоидным артритом или рассеянным склерозом.

Исследователи из Вюрцбургского университета (Германия) до этого выяснили, что активация T-клеток — ключевых элементов иммунной системы — происходит в два этапа. Это позволяет некоторым из них стать особенно мощными борцами с патогенами.

Ранее был найден неожиданный способ «оживить» иммунитет при сепсисе.