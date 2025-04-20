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Найден неожиданный способ «оживить» иммунитет при сепсисе

NatImmun: препарат от рассеянного склероза снимает иммунный паралич
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Depositphotos

Нидерландские ученые из Медицинского центра Университета Радбауд совершили прорыв в лечении сепсиса — опасного состояния, которое ежегодно уносит жизни 20% пациентов в отделениях интенсивной терапии. Они обнаружили, что существующий препарат от рассеянного склероза интерферон бета способен восстанавливать функцию иммунных клеток, парализованных при этом заболевании. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Immunology (NatImmun).

Сепсис, также известный как заражение крови, долгое время считался исключительно следствием гиперактивного иммунного ответа. Однако теперь ученые доказали, что опасность представляет и обратное состояние — иммунный паралич, когда защитные клетки перестают бороться с инфекцией.

«Пациенты с иммунным параличом не могут победить существующую инфекцию и становятся уязвимы для новых атак, например, грибковых», — объяснил исследователь Гус Лейте.

В рамках эксперимента участникам вводили эндотоксины (компоненты неживых бактерий), вызывая контролируемую иммунную реакцию. Затем с помощью передовых технологий ученые отследили все фазы ответа — от бурной реакции до последующего паралича. В фокусе оказались моноциты — ключевые иммунные клетки, которые при сепсисе переставали нормально созревать.

Интерферон бета показал удивительные результаты в лаборатории. Парализованные моноциты под его действием начинали нормально созревать и восстанавливали способность бороться с инфекциями.

Открытие особенно важно, учитывая, что каждый третий пациент с сепсисом не выживает в реанимации, а пережившие болезнь часто страдают от долгосрочных последствий.

Ранее исследователи нашли новый метод лечения острого повреждения легких.

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