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Раскрыт ранее неизвестный механизм работы иммунитета

Science: иммунные клетки организма активируются в два этапа
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Wikimedia Commons

Исследователи из Вюрцбургского университета (Германия) выяснили, что активация T-клеток — ключевых элементов иммунной системы — происходит в два этапа. Это позволяет некоторым из них стать особенно мощными борцами с патогенами. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

T-клетки играют важнейшую роль в защите организма от вирусов, бактерий и опухолевых клеток. Однако перед тем, как приступить к атаке, нужные клетки должны быть отобраны из множества и пройти активацию. По словам ученых, этот процесс начинается в лимфатических узлах, где T-клетки сталкиваются с дендритными клетками — своего рода «разведчиками» иммунной системы.

На первом этапе, который длится около суток, происходит широкая активация разных T-клеток. Они получают сигналы, направляющие их будущую специализацию. После этого T-клетки разделяются: одни становятся клетками-эффекторами для немедленного уничтожения патогена, другие — клетками памяти, которые обеспечивают защиту при повторном заражении.

В ходе экспериментов на мышах и клеточных линиях ученые выяснили, что у T-клеток также есть «вторая смена». После начальной активации T-клетки проходят повторный отбор — на этот раз по эффективности. Те, кто лучше всего распознает патоген, вновь взаимодействуют с антигенпрезентирующими клетками и получают дополнительную стимуляцию. Это позволяет организму сосредоточиться на наиболее перспективных клетках и резко усилить их размножение, тем самым повышая точность и силу иммунного ответа.

Это открытие имеет особое значение для иммунотерапии — метода, при котором T-клетки пациента модифицируют и направляют на борьбу с опухолью. Новые данные помогут понять, как повысить эффективность таких клеток и почему в некоторых случаях лечение не дает ожидаемого эффекта.

Ранее был найден необычный способ обнаружения раковых клеток.

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