Москвичей предупредили о похолодании в конце апреля

Заморозки и мокрый снег прогнозируются в Москве в конце апреля. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 26 апреля в российской столице заметно похолодает. Утром температура воздуха составит от +1°C до +4°C, а днем — от +6°C до +9°C. В Московской области столбики термометров будут показывать от 0°C до +5°C утром и от +5°C до +10°C днем.

«В дневные часы небо будет хмуриться, и местами не исключены слабые осадки — дождь, возможно с символическим мозаичным мокрым снегом», — добавил метеоролог.

Он предупредил, что 27 апреля в столичном регионе станет еще холоднее. Москва и область окажутся в тылу регенерирующего циклона, поэтому здесь ожидается облачная погода с неустойчивыми «просветами». Более того, не исключены дождь и мокрый снег.

Днем воздух в столице прогреется до +5–8°C, а в области — до +4–9°C. Тишковец пояснил, что это значение на 5–7 градусов ниже климатической нормы.

«В ночь на понедельник (28 апреля — «Газета.Ru»), благодаря гребню антициклона, распогодится и подморозит до 0°C — -3°C, днем потеплеет до +9–12°C. Во вторник (29 апреля. — «Газета.Ru») в теплом секторе циклона, пройдут дожди, <...> днем [воздух прогреется до] +9–14°C», — отметил специалист.

Как сказал метеоролог, 30 апреля столбики термометров в Москве будут показывать от +10°C до +15°C днем. Но в целом этот месяц для жителей столичного региона завершится «холодным аккордом», резюмировал Тишковец.

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