Ребенок-инвалид из Перми выпал из окна четвертого этажа, его не спасли

Десятилетняя девочка не выжила после выпадения из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, ребенок выглянул в окно квартиры на четвертом этаже и выпал.

На данный момент в ситуации разбираются следователи, они проводят проверку для выяснения всех обстоятельств. Специалисты уже провели осмотр места и назначили экспертизу.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

По данным kp.ru, у ребенка диагностирован ДЦП, он был инвалидом I группы. В день инцидента пострадавшая не пошла в школу и осталась дома. Прибывшие на место медики оказали всю необходимую помощь, но спасти пациентку не смогли.

Известно, что первой девочку нашла собственная мать. Из-за связанных с диагнозом особенностей, ее дочь шумела во время движений. В какой-то момент звуки стихли, это насторожило женщину, и она решила проверить ребенка.

Ранее в Алтайском крае годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа.