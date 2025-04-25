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Ребенок-инвалид из Перми выпал из окна четвертого этажа, его не спасли

В Перми девочка-инвалид выпала из окна квартиры
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Десятилетняя девочка не выжила после выпадения из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, ребенок выглянул в окно квартиры на четвертом этаже и выпал.

На данный момент в ситуации разбираются следователи, они проводят проверку для выяснения всех обстоятельств. Специалисты уже провели осмотр места и назначили экспертизу.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

По данным kp.ru, у ребенка диагностирован ДЦП, он был инвалидом I группы. В день инцидента пострадавшая не пошла в школу и осталась дома. Прибывшие на место медики оказали всю необходимую помощь, но спасти пациентку не смогли.

Известно, что первой девочку нашла собственная мать. Из-за связанных с диагнозом особенностей, ее дочь шумела во время движений. В какой-то момент звуки стихли, это насторожило женщину, и она решила проверить ребенка.

Ранее в Алтайском крае годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа.

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