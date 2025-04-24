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В Алтайском крае годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Бийске годовалый ребенок выжил после падения с четвертого этажа
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Shutterstock

Годовалый ребенок выпал из окна в Алтайском крае. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Бийске. По предварительным данным, родители открыли окно для проветривания и ушли в другую комнату. Пока старшие члены семьи занимались своими делами, девочка забралась на подоконник и упала с четвертого этажа. Пострадавшую госпитализировали с травмами головы различной степени тяжести, подробности не уточняются.

После инцидента следователи организовали проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«В ходе проверки следователям СК предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

Следователи напомнили, что в теплое время года стоит следить за тем, чтобы окна были закрыты, а дети не находились рядом с ними.

Ранее в Ульяновске двухлетняя девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой.

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