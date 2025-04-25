Россиянам объяснили разницу между психикой мужчин и женщин

Психика мужчин и женщин устроена по-разному, поэтому у них разный уровень устойчивости к стрессам, склонности к депрессии или рискованному поведению. Об этом kp.ru рассказала заведующая лабораторией развития эндокринной системы НИИ морфологии человека им. академика А.П. Авцына РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, доктор медицинских наук Наталья Яглова.

По ее словам, на эти вещи влияют половые гормоны. Так, например, женщины более склонны к эндогенной депрессии, которая требует медицинской помощи, мужчины — чаще сталкиваются с нежеланием жить.

Врач-терапевт, участковый АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), к.м.н. Оксана Серебрякова до этого рассказала газете «Известия», что у каждого пятого человека отмечается весеннее обострение тревожности или депрессии из-за перестройки биоритмов.

Яглова добавила, что на разницу между мужчинами и женщинами также повлияла эволюция.

«Эволюционно женщин сильнее удерживает на Земле необходимость рождения детей и заботы о них. Все это как бы больше привязывает к жизни. В том числе повышает выносливость, стойкость при столкновении с превратностями судьбы», — пояснила она.

Клинический психолог, спикер Российской Лиги Психологов и Психотерапевтов Ксения Петрова до этого говорила, что в России существует большой процент женщин, страдающих послеродовой депрессией.

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