Психолог рассказала, сколько россиянок страдают от послеродовой депрессии

В России существует большой процент женщин, страдающих послеродовой депрессией. Об этом НСН рассказала клинический психолог, спикер Российской Лиги Психологов и Психотерапевтов Ксения Петрова.

По ее словам, по итогам 2024 года 67% от общего количества людей, принимающих антидепрессанты, были женщинами в возрасте от 25 до 40 лет, у которых диагностировали послеродовую депрессию. Эксперт подчеркнула, что особенно к рождению ребенка оказываются не готовы подростки, поскольку их психика не может подстроиться под родительство.

«Почему возникает послеродовая депрессия? Потому что мир мамы кардинально меняется. У нее сразу сокращается круг общения, маленький ребенок от нее полностью зависит. Поэтому очень сильно растет процент женщин с послеродовой депрессией», — рассказала Петрова.

В конце марта сообщалось, что школьницы Орловской области смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности и роды. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков, распространив действующую программу со студентов на учащихся школ.

Ранее Оскар Кучера высказался об идее платить школьницам за беременность.