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Ученые придумали, как использовать смартфон в борьбе с депрессией

Nature Medicine: смартфон поможет в борьбе с депрессией
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Киото представили неожиданный подход к борьбе с депрессией: вместо того чтобы рассматривать смартфоны исключительно как источник стресса, они предложили использовать их как инструмент психотерапевтической помощи. Команда разработала мобильное приложение RESiLIENT, основанное на ключевых принципах когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) — метода, эффективность которого многократно доказана в лечении тревожных расстройств и депрессии. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Приложение было протестировано в крупнейшем на сегодняшний день исследовании с участием почти четырех тысяч взрослых японцев, испытывающих субклиническую депрессию. Это состояние, характеризующееся стойкими, но менее выраженными симптомами, чем при тяжелых формах депрессии, может серьезно ухудшать качество жизни, но часто остается без лечения. По оценкам специалистов, с ним сталкивается около 11% населения мира.

RESiLIENT обучает пяти базовым техникам КПТ: активации поведения, когнитивной реструктуризации, решению проблем, тренировке уверенности в себе и методам борьбы с бессонницей. Участники использовали приложение в течение шести недель, а затем находились под наблюдением еще шесть месяцев. В исследовании были задействованы три контрольные группы: одна пользовалась информационным приложением о здоровье, другая — приложением для самодиагностики, а третья не получала никакого вмешательства.

Результаты оказались впечатляющими. Шестинедельное использование приложения дало стойкий эффект на срок до полугода, снижая симптомы не только депрессии, но и тревожности и бессонницы. Более того, эффективность приложения оказалась сопоставимой с действием антидепрессантов, при этом серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

По словам руководителя исследования профессора Тошиаки Фурукавы, эти данные открывают путь к персонализированной поддержке: приложение можно адаптировать под конкретные нужды пользователя, предлагая именно те навыки, которые необходимы в данный момент. Команда уже разрабатывает платформу, которая будет поддерживать пользователей на протяжении года, подбирая наиболее эффективные средства терапии.

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