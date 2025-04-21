Отели в безвизовых для россиян странах резко подорожали

«Островок»: средняя цена ночи в отелях Египта выросла на 19% за год

Отели в пяти безвизовых для россиян странах подорожали больше инфляции, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Речь идет о государствах, куда не нужно оформлять разрешение на въезд, находясь в России.

Так, в Египте (виза выдается по прибытии) средняя цена ночи в отеле на эти весну-лето составила 10,6 тыс. рублей (+19% за год). Годовая инфляция в России по итогам марта составила 10,34%.

В Белоруссии средняя стоимость ночи в отеле составляет 6,9 тыс. рублей (+15% относительно прошлого года), во Вьетнаме — 5,8 тыс. рублей (+14%). В Таиланде и Малайзии отели подорожали на 12% за год, до 8,5 тыс. рублей в среднем за ночь и 8,4 тыс. рублей соответственно. В Индонезии (виза по прибытии) ночь стоит 9,1 тыс. рублей (+11% за год).

«На изменение цен могли повлиять сразу несколько факторов. Во-первых, это колебания валютных курсов и, в частности, укрепление рубля. Во-вторых, это внутренние экономические процессы в самих странах, такие как инфляция и рост операционных расходов отелей. Кроме того, увеличение туристического потока в отдельных направлениях также может подталкивать стоимость размещения вверх», — отметили в пресс-службе сервиса.

Ранее стало известно, куда россияне массово поедут отдыхать в мае.