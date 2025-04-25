Шойгу анонсировал изменение Стратегии нацбезопасности России

Совет безопасности (СБ) России в настоящее время готовит предложения по корректировке Стратегии национальной безопасности РФ. Об этом ТАСС заявил секретарь СБ Сергей Шойгу.

«Аппаратом Совета безопасности осуществляется подготовка предложений по внесению в Стратегию дополнений и коррективов, уточнению содержащихся в ней задач», — сказал секретарь Совбеза.

Шойгу добавил, что в работе активное участие принимает научно-экспертный совет Совета безопасности России. По словам секретаря, его участники обеспечивают научную проработку проблем национальной безопасности, а также проводят оценку вызовов и угроз для страны.

Накануне Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны Запада. Секретарь Совбеза подчеркнул, что такие действия Москвы будут соответствовать Стратегии национальной безопасности РФ.

Ранее Шойгу рассказал о мерах защиты российского сегмента интернета.